РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Слушателям социального проекта «Школа молодого юриста» в Подольске 27 марта расскажут о том, как выиграть даже самое непростое гражданское дело, сообщается в группе «ШКОЛА МОЛОДОГО ЮРИСТА – город ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Социальный проект «Школа молодого юриста» был запущен в 2014 году. Его целью является повышение правовой грамотности молодежи. Каждый учебный год занятий в ходе проекта – это ступень, которая помогает школьникам понять, интересна ли им профессия юриста, а также тонкости юриспруденции.

«В Подольске 27 марта состоится очередная встреча слушателей «Школы молодого юриста». Спикерами выступят практикующий юрист в недвижимости, генеральный директор ООО «Бобровицкий и партнеры» Владимир Бобровицкий и старший партнер компании Ступина Надежда. Юные юристы узнают, с какими вопросами обращаются к юристам и как на практике удается помочь жителям. Спикеры расскажут о том, как выиграть даже самое непростое гражданское дело», – говорится в сообщении.

Лекция будет проходить в 18:00 по адресу: улица Комсомольская, дом №1 (4 этаж, 413 аудитория). Узнать подробности можно по телефону: 8(915)215-80-61. Вход свободный.