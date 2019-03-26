РИАМО - 26 мар. Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 миллиардов рублей, такие данные направило Минэнерго в федеральное правительство, при этом внедрение системы грозит ростом платы за газ для конечных потребителей, пишет во вторник газета «Известия».

«Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах. <…> Такая система включает «умные» счетчики в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа», - говорится в статье.

Данная система может быть разработана по аналогии с интеллектуальным учетом электроэнергии, закон о котором был принят Госдумой в конце 2018 года. По закону к 1 января 2022 года все российские дома должны быть оборудованы «умными» счетчиками, которыми энергетики смогут управлять дистанционно.

В Минэнерго отметили, что установка новых приборов учета газа (ПУГ) будет более трудоемкой, чем в энергетике.

«Например, ПУГ более дорогие, чем электросчетчики, а для их установки, проверки и ремонта необходим полный и беспрепятственный доступ в индивидуальные дома и квартиры. Стоимость интеллектуальных ПУГ в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2-5 тысяч рублей)», - поясняется в материале.

Интеллектуальные ПУГ обладают преимуществами как для поставщика газа (возможность дистанционно отключить злостного неплательщика), так и для потребителя (абонент избавлен от необходимости ежемесячной передачи показаний, поскольку это происходит автоматически).

В то же время монтаж и установка новых ПУГ по стране требует серьезных затрат - в Минэнерго оценили их в 385 миллиардов рублей. Рассматривается два источника финансирования. По одному из них расходы на счетчики будут включены в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям. По второму – расходы на счетчики могут войти в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям (облгазы).

«При этом для конечных потребителей сумма в платежке вырастет примерно одинаково, вне зависимости от того, какой вариант выберут власти», - добавляется в статье.

На сегодняшний день по закону счетчики обязаны устанавливать в основном владельцы частных домов, где газ используется в первую очередь для отопления.

Замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко отметила, что приборы учета уже есть у 98% потребителей. Осталось обеспечить ими 400 тысяч абонентов. Получается, если будет введена интеллектуальная система, миллионам граждан придется оплатить замену счетчиков на «умные».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин подчеркнул, что строить интеллектуальную систему учета газа по аналогии с учетом электроэнергии нерационально.

«Электросчетчики есть у всех, а в большинстве многоквартирных домов газовых счетчиков нет и не планируется. Необходимости в такой системе нет», - отметил Пикин.

Он высказал мнение, что средства, которые могут направить на создание «умной» системы учета газа, лучше инвестировать в газификацию российских регионов. Тогда, возможно, удастся завершить ее не за 10 лет, а вдвое быстрее.