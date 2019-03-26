РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске собираются создать музей спорта, жителей просят поделиться семейными реликвиями, которые могут стать экспонатами музея, сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«В горокруге Подольск в ближайшее время планируется создание музея спорта. Если есть возможность и желание, просим поделиться жителей уникальными экспонатами – кубками, медалями, книгами, фотографиями и другими реликвиями, которые могут стать ценными экспонатами музея спорта и будут радовать всех жителей города и гостей», – говорится в сообщении.

По поводу передачи экспонатов можно звонить в МУ СШ «Пахра» по телефону: 8(496)758-00-99, обращаться к заместителю директора Татьяне Артемовой.