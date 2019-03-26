РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Пожарные потушили возгорание в строении, расположенном в поселке Тураево подмосковных Люберец, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Двадцать пятого марта в 12:12 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Люберцы, поселок Тураево.

«В 12:58 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Пожар тушили три единицы техники и 11 человек.