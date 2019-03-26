РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал один человек, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Коммунальная (25 марта – ред.) произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадавшего пассажира из автомобиля ВАЗ-2110 госпитализировали», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, оба автомобиля имеют сильные повреждения.