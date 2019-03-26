РИАМО - 26 мар. Свыше 2,4 тысячи брелоков с функционалом карты «Тройка» и надписями поступили в продажу в метро Москвы, стоимость брелока составляет 310 рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичной подземки.

«Брелоки с функционалом карты «Тройка» в новом дизайне продаются в сувенирных магазинах на «Трубной» и «Маяковской», инфоцентре на «Тушинской», а также на стойках «Живое общение», где расположены сувенирные витрины. Стоимость одного брелока - 310 рублей», - сказал собеседник агентства.

На новых брелоках на разноцветном фоне нанесены надписи: «Самая красивая девушка Москвы» в четырех вариациях, «Ты самый лучший мужчина!» и «В жизни всегда есть место подвигу!» в двух вариациях каждая. Всего в продажу поступили 2,4 тысячи брелоков по 300 единиц каждого дизайна.

Столичное метро выпускает «Тройки» в необычных формах с 2017 года. В сувенирных магазинах и витринах пассажиры могут приобрести проездной в виде кожаного и силиконового браслета, кольца, брелока, а также наклейки и вкладыша с чипом карты. Самым популярным сувениром остается именно брелок - с 2017 года пассажиры купили более 70 тысяч штук.