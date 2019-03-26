РИАМО - 26 мар. В понедельник, 25 марта, температура в Москве поднялась до плюс 7,3 градуса, таким образом вчерашний день стал самым теплым с начала года, сообщается на сайте «Метеовести».

Несмотря на периодические возвращения зимы, весна в Московском регионе продолжает набирать обороты.

«Вот и накануне, 25 марта, яркие лучи весеннего солнца смогли хорошо прогреть воздушные массы, обновив текущий максимум 2019 года. Теперь он составляет плюс 7,3 градуса, что на 0,1 градуса превышает достижение, установленное 18 марта», - говорится в сообщении.

Во вторник в Москве и Подмосковье возможны небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 6 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным.