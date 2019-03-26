РИАМО - 26 мар. Электропоезда из Москвы временно не останавливаются на платформах «Красный Строитель», «Щербинка» и «Силикатная» по техническим причинам, говорится в сообщении пресс-службы «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

«По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Временно поезда из Москвы следуют без остановок на платформах «Красный Строитель», «Щербинка» и «Силикатная».