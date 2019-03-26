РИАМО - 26 мар. Полицейские проверили в городском округе Серпухов свыше 300 объектов промышленности, строительства, торговли и мест проживания иностранных граждан в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал–2019», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по московской области.

Операцию провели с целью выявления и пресечения незаконной миграции на территории городского округа.

«По итогам операции составлено 98 административных протоколов. Все нарушители миграционного законодательства привлечены к административной ответственности с наложением на них административных штрафов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По 19 фактам судом принято решение о выдворении нелегальных мигрантов за пределы России, 16 из них помещены в центр временного содержания.

«Отделом дознания МУ МВД возбуждено 11 уголовных дел по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», – добавила Петрова.

Она уточнила, что в отношении фигурантов уголовных дел избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.