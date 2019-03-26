РИАМО - 26 мар. По решению градостроительно-земельной комиссии столицы инвестору было отказано в строительстве жилого дома в Спиридоньевском переулке, так как земельный участок расположен в зоне объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Спиридоньевский переулок, владение 8 (ЦАО).

«Инвестор намеревался выделить из существующей территориальной зоны земельный участок и установить на него вид разрешенного использования – жилье», - уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Однако ГЗК отказала инвестору во внесении изменений в ПЗЗ, так как земельный участок расположен в зоне объекта культурного наследия «Дом, в котором жил и в 1947 году умер Садовский Пров Михайлович».