РИАМО - 26 мар. Число работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса в Подмосковье должно увеличиться на 40% к 2025 году, достигнув 1,4 миллиона человек, сообщила РИАМО министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Ранее она сообщила, что в 2018 году на предприятиях малого и среднего бизнеса в Подмосковье был задействован 1 миллион человек.

«Планируется и дальше поддерживать заданную динамику с помощью комплексного развития территорий Подмосковья. В планах - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 40% (до 1,4 миллиона человек) к 2025 году», - сказала Мухтиярова.

Она уточнила, что основное внимание сосредоточат на муниципалитетах с недостаточной доходной обеспеченностью.

«Безусловно, в городских округах есть кадровые ресурсы для развития доходной базы местного бюджета. Наша задача – последовательно реализовывать меры, направленные на развитие экономического потенциала региона», – подчеркнула Мухтиярова.

В рамках этой работы будут выбраны ключевые инвестиционные проекты и «точки роста» в приоритетных отраслях экономики для их реализации в 2019-2024 годах. Будет задействована и уже созданная инфраструктура: деловые и торговые комплексы, индустриальные и технопарки, отметила министр.