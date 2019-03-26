РИАМО – 26 мар. Доходный дом Анны Шугаевой на Садовую-Самотечную улице в Москве , построенный в 1913 году в стиле северный модерн с элементами готики, стал объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Семиэтажное здание было построено в 1913 году по проекту архитектора Василия Волокитина в стиле северный, или скандинавский, модерн. Этот стиль отличают тяготение к массивным архитектурным формам, отказ от мелких деталей и кованых элементов в декоре фасадов, а также использование природных цветов и фактур», - говорится в сообщении.

Фасады дома Анны Шугаевой выходят на Садовую-Самотечную улицу и в Лихов переулок. Строение по форме напоминает букву Г.

«Это здание — образец доходного дома начала XX века. Оно примечательно прежде всего своим готическим декором. Фасады украшают лепные барельефы с изображением фигур средневековых дам и воинов в доспехах. Кроме того, на фасадах можно увидеть лепные фигуры крылатых львов. А парадные входы украшены парными скульптурами этих мифических животных. Пожалуй, главная особенность дома — статуя рыцаря в латах, который опирается на меч. Она расположена на уровне седьмого этажа. Скульптуру хорошо видно со стороны Садовой-Самотечной улицы. В наши дни дом по-прежнему жилой», — отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Кроме барельефов, на фасадах можно увидеть горельефы — более выпуклые и объемные изображения профилей средневековых рыцарей, а также маскароны и отдельные лепные элементы — розетки, рыцарские мечи и щиты. Стены дома выкрашены в светло-серый цвет, а декоративные детали — в темно-серый.

Как пояснил Емельянов, после присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения бывший доходный дом Анны Шугаевой находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а реставрационные работы в помещениях общего пользования (подъезды, лестничные проемы), а также на фасадах могут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Анна Владимировна Шугаева (годы жизни неизвестны) — владелица доходного дома на Садовой-Самотечной улице. Ее супруг, Сергей Иванович Шугаев, имел личное почетное гражданство, был владельцем нескольких доходных домов в Москве.

Василий Волокитин (годы жизни неизвестны) — русский и советский архитектор, строил многоквартирные доходные дома преимущественно в готическом стиле. По его проекту возвели доходный дом купца Шредера (Большой Златоустинский переулок, дом 7), совместно с архитекторами И.Г. Кондратенко и С.А. Дорошенко Волокитин разработал проект многоквартирного дома Г.А. Гордон — С.Е. Шугаева (улица Малая Молчановка, дом 8).