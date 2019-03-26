РИАМО - 26 мар. Карантин по бешенству животных объявили на некоторых территориях городского округа Домодедово, там запрещается проводить выставки домашних животных и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (22 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: село Лямцино городского округа Домодедово Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от восточной границы деревни Яковлевское до западной границы деревни Поливаново, далее на юг вдоль границы городского округа Домодедово до южной границы села Долматово, далее до восточной границы села Шубино и далее на север вдоль границы городского округа Домодедово до восточной границы деревни Яковлевское.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.