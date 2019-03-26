РИАМО – 26 мар. В ТиНАО за три месяца по 13 новым автобусным маршрутам проехали около 850 тысяч человек, маршрут №967 стал самым востребованным у пассажиров, теперь жителям микрорайона Бутовские Аллеи стало удобнее добираться до станций метро «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея» и «Улица Скобелевская», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За три месяца автобусы, следующие по 13 новым маршрутам в ТиНАО, перевезли около 850 тысяч пассажиров. Эти направления начали работать 21 декабря прошлого года. Более 390 тысяч раз этими автобусами воспользовались пассажиры, имеющие право на льготный проезд», - говорится в сообщении,

К третьему месяцу работы новых маршрутов пассажиропоток увеличился более чем на 50%. За первый месяц автобусы перевезли 207 тысяч пассажиров, а за третий месяц — 319 тысяч.

«Самым востребованным стал маршрут №967. После его запуска жителям микрорайона Бутовские Аллеи стало удобнее доезжать до станций метро «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», а также до торгового центра «Мега Теплый Стан». За три месяца автобусами этого маршрута воспользовались более 270 тысяч человек», - отмечается в материале.

На втором месте по популярности — маршрут №485. Автобусы, следующие по этому направлению, за три месяца перевезли более 150 тысяч пассажиров. Жители района Тропарево-Никулино и поселения Мосрентген могут без пересадок проехать к ближайшим станциям метро, школам, детским садам. На третьем месте — маршрут №446. Он ведет от поселка Московский к торговому центру «Мега Теплый Стан». Им воспользовались более 115 тысяч пассажиров.

«Автобусы 13 новых маршрутов ходят до Троицка, деревень Пучково и Шеломово, поселения Киевского, а также до железнодорожных станций «Крекшино», «Щербинка», «Бекасово-1» и «Бекасово-Сортировочное». Десять маршрутов связали поселения округов, три — населенные пункты с ближайшими станциями метро. Теперь городской транспорт в ТиНАО ездит даже в отдаленные населенные пункты, куда раньше жителям приходилось добираться с пересадками. Автобусы следуют строго по расписанию, не задерживаясь в пути», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Автобусы останавливаются у крупных социальных, транспортных объектов и развлекательных центров — восьми больниц и поликлиник, 13 детских садов, 32 школ, двух вузов, двух центров госуслуг, пяти торговых центров, шести станций метро и шести железнодорожных платформ.

Новые автобусные направления доступны почти 73 тысячам жителей ТиНАО. 13 маршрутов обслуживают коммерческие перевозчики. По ним следуют 69 современных и комфортных автобусов экологического класса «Евро-5». Их оснастили системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями, на которых отображается номер маршрута. На боковых панелях можно увидеть перечень всех остановок. Впервые в больших автобусах увеличили количество сидячих мест для пассажиров — с 22 до 27.

В транспорте работает единая городская система оплаты проезда, а также действуют все льготы. Для удобства маломобильных пассажиров автобусы оборудованы пандусами.