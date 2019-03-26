РИАМО - 26 мар. В Богородском городском округе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В 18:00 25 марта от оперативного дежурного ЕДДС Богородского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении авиабомбы (ФАБ-25) времен ВОВ.

«Угрозы для населения нет. Выставлена охрана силами ОВД Богородского городского округа. Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса в Ногинский СЦ МЧС России, работы запланированы на 26 марта», - говорится в сообщении.