РИАМО - 26 мар. Около 1 миллиона человек в Подмосковье трудятся на малых и средних предприятиях, сообщила РИАМО министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

«В 2018 году на предприятиях малого и среднего бизнеса Подмосковья был задействован 1 миллион человек. Доля малого и среднего предпринимательства в области традиционно велика: здесь действуют 337 тысяч предприятий МСП, что ставит ее на третье место в России по количеству таких компаний», - сказала Мухтиярова.

По ее словам, за прошлый год предприниматели перечислили в подмосковную казну почти 35 миллиардов рублей налогов.

Ранее министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан сообщил, что к концу 2019 года в рамках поддержки предпринимательства во всех муниципальных образованиях Подмосковья создадут офисы «Мой бизнес». Десять пилотных офисов заработают в тестовом режиме к июню. Офисы «Мой бизнес» будут помогать предпринимателям решать наиболее сложные проблемы.