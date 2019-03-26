РИАМО - 26 мар. Пожар на складе с горюче‑смазочными материалами в деревне Сергеево городского округа Чехов ликвидировали, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В деревне Сергеево городского округа Чехов 25 марта загорелся ангар с горюче-смазочными материалами, площадь пожара составляла 2,4 тысячи квадратных метров.

«В 20:00 (25 марта - ред.) ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 20 единиц техники, 72 человека, в том числе от МЧС: восемь единиц техники, 30 человек», - говорится в сообщении.

На тушение возгорание у специалистов ушло около 10 часов.

Видео пожара на складе с горюче‑смазочными материалами в Чехове>>