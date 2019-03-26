РИАМО – 26 мар. На ВДНХ в Москве молодоженам и именинникам будут доступны бесплатные выставки, в том числе в интерактивном музейном комплексе «Буран», павильонах «Рабочий и колхозница», «Карелия» и «Гидрометеорология», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«ВДНХ подготовила сюрприз для молодоженов и именинников. В день рождения или день свадьбы можно бесплатно увидеть экспозиции в интерактивном музейном комплексе «Буран», павильонах «Рабочий и колхозница», «Карелия» и «Гидрометеорология», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что день рождения и день свадьбы — особые события для каждого из нас. Бесплатный вход в музеи станет приятным дополнением к празднику.

«Особенный нынешний год и для самой ВДНХ: в августе будет отмечаться ее 80-летие. Преобразившаяся выставка — значимая часть культурного пространства Москвы. Она открывает много новых возможностей для активного отдыха, занятий спортом, творчества, дополнительного образования», — добавила Сергунина.

Свободный вход для именинников действует в день рождения, с собой можно провести бесплатно еще одного человека. Все, что нужно, — предъявить паспорт. Молодоженов бесплатные билеты ждут в день бракосочетания, кроме паспортов нужно захватить свидетельство о браке.

«Временные экспозиции, участвующие в акции, будут периодически обновляться. В павильоне «Рабочий и колхозница» сейчас идет выставка Самарского художественного музея. Здесь представлены картины Владимира Маковского, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Алексея Саврасова. До 10 мая в этом же павильоне работает экспозиция «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова». Посетители могут погрузиться в художественный мир писателя, увидеть его личные вещи, рукописи и письма», - уточняется в материале.

Кроме того, в павильоне №16 «Гидрометеорология» проходит выставка «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева». Здесь представлена коллекция модной одежды, созданной ведущими модными домами мира — Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini, Issey Miyake, Yohji Yamamoto.

Уже летом музейные экспозиции откроются в павильоне №67 «Карелия».

На ВДНХ находится Дворец бракосочетания, где ежегодно регистрируют 2 тысячи семейных союзов. Десятки тысяч новобрачных из Москвы и ближайших регионов приезжают сюда на фотосессии. Пользуются популярностью и рестораны ВДНХ, где проводят семейные застолья и в дни свадьбы, и в дни рождения.

Ранее вход в музейный комплекс «Буран», павильоны «Гидрометеорология» и «Рабочий и колхозница» стал бесплатным каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 и каждый вторник с 12:00 до 15:00. Полностью бесплатными стали выставки проекта по поддержке молодых талантов «Взлет».