РИАМО - 26 мар. Иван Охлобыстин представит свой новый роман «Улисс» на встрече с читателями, которая состоится 5 апреля в Москве, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».

«Улисс» – это пронзительная история любви в обстоятельствах, которые не дают влюбленным быть вместе. Этот остроумный и живой роман, насыщенный приключениями героев, так похожих на нас, дополнен записками о детстве, семье и дачных историях, где обаятельная и дерзкая натура автора проявляется со всей отчетливостью», – отмечается в материале.

Презентацию можно посетить бесплатно в магазине «Читай-город» в торгово-развлекательном центре «Европейский», который находится около станции метро «Киевская» по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2. Магазин «Читай-город» располагается на четвертом этаже «Европейского». Презентация начнется в 19:00, после нее пройдет автограф-сессия.

Иван Охлобыстин – российский писатель и публицист, а также актер, режиссер, продюсер и сценарист, хорошо известный миллионам зрителей по сериалу «Интерны», фильмам «Даун Хаус», «Царь», «Соловей-разбойник» и многим другим.