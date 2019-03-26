РИАМО - 26 мар. Во вторник в Москве и Подмосковье возможны небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, поэтому погода обещает быть лишь с небольшими солнечными просветами и небольшими осадками. Столбики термометров в послеобеденные часы поднимутся до 4-6 градусов в столице и до 1-6 градусов - в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным.

Синоптики отмечают, что неустойчивость метеопараметров сохранится. Следует быть внимательными к своему самочувствию людям, имеющим хронические и перенесшим острые сердечно-сосудистые болезни.

«Очень чувствительны и плохо переносят такие внешние воздействия лица с вегетативными нарушениями нервной системы, с психо-эмоциональными расстройствами, могут нарастать и приступы мигрени, не мотивированного ухудшения общего самочувствия, нарушение сна», - отмечается в сообщении.

Желательно накануне или же при появлении первых признаков ухудшения состояния принять лекарства, которые назначены врачом. Следует ограничить тяжелые физические нагрузки и работу, требующую повышенного внимания.