РИАМО – 26 мар. В столичных центрах здоровья с 11 по 16 марта прошла акция по профилактике глаукомы, приуроченная ко Всемирной неделе борьбы с заболеванием, в ней приняли участие около 15 тысяч человек старше 39 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Около 15 тысяч горожан старше 39 лет приняли участие в акции по профилактике глаукомы. Она прошла с 11 по 16 марта во всех 44 центрах здоровья взрослых поликлиник департамента здравоохранения Москвы. Акция была приурочена ко Всемирной неделе борьбы с глаукомой», - говорится в сообщении.

Глаукома — одно из наиболее опасных глазных заболеваний, при котором из-за повышенного внутриглазного давления постепенно погибает зрительный нерв. Это приводит не только к ухудшению зрения, но и может стать причиной полной слепоты. Из-за возрастных изменений повышение внутриглазного давления чаще наблюдается у людей старше 39 лет, но порой встречается и у детей.

«В центрах здоровья пациентам измеряли внутриглазное давление. Тех, у кого оно было повышенным, направляли на дополнительную консультацию к офтальмологу. Обратиться к нему можно было без предварительной записи в любой день акции. Для больных работали 66 офтальмологических кабинетов в 48 городских поликлиниках. Доктора проводили расширенную диагностику — измеряли поля периферического зрения и осматривали диск зрительного нерва, после чего ставили диагноз», - добавляется в материале.

Сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения Москвы отметил, что в акции по профилактике глаукомы приняли участие около 15 тысяч москвичей. Из них обследование прошли около 9 тысяч, причем половина — старше 60 лет. По результатам скрининга у 11% участников было выявлено повышенное внутриглазное давление. Все они были направлены на дополнительные обследования.

Также в лекциях и беседах по профилактике глаукомы в городских больницах и поликлиниках поучаствовали более 3 тысяч человек. Врачи рассказывали о мерах предотвращения болезни, а также что делать тем, кому поставили этот диагноз.

Кроме того, во всех взрослых поликлиниках департамента здравоохранения организовали анкетирование пациентов. На стойках информации они заполняли специальный бланк и отвечали на вопросы, которые помогают определить уровень вероятности заболевания глаукомой. Всего в анкетировании на раннее выявление глаукомы приняли участие около 3 тысяч человек. Каждому третьему по его результатам предложили записаться на обследование и консультацию к специалисту в удобное для пациента время.

«Глаукома — очень коварное заболевание и на первых стадиях протекает практически без симптомов. Очень часто пациенты впервые узнают об этом заболевании, когда зрение уже ухудшилось и восстановить его невозможно, так как глаукома находится в запущенной стадии. Поэтому очень важно выявить болезнь на раннем этапе, и сделать это может только врач-офтальмолог, проведя тщательное обследование. Пациентам группы риска, то есть старше 39 лет, очень важно периодически проходить профилактические обследования на глаукому», — заявил руководитель офтальмологической службы больницы имени С.П. Боткина Гульжияна Аржиматова.

Первый признак, который может говорить о развитии глаукомы, — сужение полей зрения, когда человек непосредственно перед собой все видит хорошо, а по бокам, не поворачивая головы, — хуже или же не видит ничего. Также стоит срочно обратиться к офтальмологу при головных болях в области лба и виска, чувстве дискомфорта и тяжести в глазах, появлении сложностей при ориентации в темноте. Еще один признак, при обнаружении которого нужно пойти к врачу, — радужные круги вокруг источников света, не исчезающие при усиленном мигании или протирании глаз.

Всемирный день борьбы с глаукомой отмечается ежегодно 6 марта. Он был учрежден по инициативе Всемирной ассоциации обществ глаукомы и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой в 2008-м. Затем каждый год в начале марта стали проводить Всемирную неделю борьбы с глаукомой. Цели акции — повысить осведомленность населения о глаукоме, а также привлечь внимание общества к необходимости ее ранней диагностики и лечения.