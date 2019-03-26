РИАМО - 26 мар. Четвертого апреля писатель Захар Прилепин представит читателям в Москве свой новый роман «Некоторые не попадут в ад», говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».

Мероприятие можно посетить бесплатно в магазине «Читай-город» в торгово-развлекательном центре «Европейский», который находится около станции метро «Киевская» по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2. Магазин «Читай-город» располагается на четвертом этаже «Европейского». Презентация начнется в 19:00.

«Некоторые не попадут в ад» – это остросовременный роман-фантасмагория в классическом формате «писатель на войне», – отмечается в материале.

Автор описывает свой замысел такими словами: «И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть все отстоится, отлежится – что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул. Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу. Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или записывали свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь, прости господи, жанр в чем-то схожий… Куда делась из меня моя жизнь, моя вера, моя радость? У поэта еще точнее: «Как страшно, ведь душа проходит, как молодость, и как любовь».

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», сборников рассказов «Восьмерка», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и «Семь жизней», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки», «Не чужая смута», «Все, что должно разрешиться. Письма с Донбасса», «Взвод».