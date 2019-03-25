РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников культуры с профессиональным праздником и пожелал им, чтобы работа приносила удовольствие.

«Поздравляю всех работников культуры с профессиональным праздником! Спасибо за музыку, поэзию, театральные постановки, фильмы, танцы и все замечательное творчество, которое радует нас, развлекает и воспитывает. Пусть вдохновение всегда будет с вами, а работа приносит удовольствие», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Он также особенно поблагодарил поэта и композитора Игоря Герасимова, режиссера Оксану Акацкову и заслуженного работника культуры Ольгу Тихонову.

«Благодаря им праздник начали отмечать в 1996 году в Подмосковье, а затем и во всей России», - заключил губернатор.

Профессиональный праздник работников культуры РФ отмечается ежегодно 25 марта. В более широком смысле под работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия.