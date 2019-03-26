РИАМО - 26 мар. Во вторник в столичной школе №1539 с 09:00 до 12:00 пройдет акция «Сдай кровь – спаси жизнь», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Волонтеры школы №1539 и центр крови Федерального медико-биологического агентства России приглашают москвичей принять участие в акции «Сдай кровь – спаси жизнь». Донорами могут стать горожане в возрасте старше 18 лет, не имеющие противопоказаний», – говорится в сообщении.

В день перед процедурой не разрешается употреблять в пищу жирные, соленые и кислые продукты. С утра рекомендуется съесть легкий завтрак – хлеб с печеньем. При себе необходимо иметь паспорт.