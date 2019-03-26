РИАМО – 26 мар. Лекция о скрытых симптомах рака легких пройдет во вторник в городской клинической больнице №13 в Москве, лекцию прочитает доктор медицинских наук Руслан Магомадов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В отделении медицинской профилактики городской клинической больницы №13 пройдут день открытых дверей, лекция и консультации по вопросам профилактики и лечения рака легких. Лекцию проведет заведующий амбулаторно-хирургическим центром, доктор медицинских наук обладатель статуса «Московский врач» Руслан Магомадов», – говорится в сообщении.

Слушателям расскажут о первых симптомах и скрытых сигналах болезни, а также о современных методиках лечения. Особое внимание будет уделено важности профилактики – отказу от курения и ведению здорового образа жизни. Посетители также смогут задать свои вопросы. Лекция начнется в 11:00.

Москва – первый регион России, который планомерно и комплексно развивает онкологическую помощь, от раннего обнаружения заболевания до его лечения. Так, летом 2018 года более 135 тысяч москвичей приняли участие в программе онкоскрининга на выявление предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и признаков рака предстательной железы у мужчин.