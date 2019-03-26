РИАМО - 26 мар. Во вторник в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция «О реализации в Московской области в 2019 году федерального проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

В мероприятии примут участие:

- Олег Александрович Рожнов – региональный координатор проекта «Культура малой Родины», депутат Московской областной думы, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма;

- Нонна Валентиновна Гришаева – председатель регионального общественного совета проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка РФ.

В рамках проекта финансовые средства выделяются на обновление репертуара театров малых городов, укрепление материально-технической базы театров, приобретение технического и технологического оборудования, популяризацию новых постановок.

В ходе пресс-конференции гости расскажут о реализации проекта в Московской области, новых постановках и обновлении репертуара подмосковных театров.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»)

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева.