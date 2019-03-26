РИАМО - 26 мар. Во вторник в столичном Музее Победы историки, известные российские и зарубежные ученые, военные теоретики и музейные специалисты обсудят освободительную миссию Красной Армии в Европе, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Мифологизацию истории Второй мировой войны, изменение образа советского солдата в восприятии населения Восточной Европы и многие другие вопросы обсудят ученые в Музее Победы», – говорится в сообщении.

Дискуссия пройдет во вторник в рамках международного научно-практического круглого стола «Освободительная миссия Красной Армии в Европе в борьбе с фашизмом».

В частности, историки обсудят основные операции освободительной миссии Красной Армии. Представители музейного сообщества Оренбуржья, Мордовии и Брянска расскажут об участии своих земляков в освобождении восточноевропейских стран. Также на повестке круглого стола – значение открытия второго фронта и урегулирование послевоенного мироустройства.