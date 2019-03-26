РИАМО - 26 мар. Во вторник в Подмосковье пройдет техническая проверка региональной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Во вторник с 11:00 до 12:00 на территории Московской области пройдет комплексная техническая проверка региональной системы оповещения Московской области (РСО) и с 12:00 до 13:00 – комплексная техническая проверка комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области (КСЭОН)», – говорится в сообщении.

Проверка системы экстренного оповещения населения будет сопровождаться включением устройств оповещения по радиосетям проводного и эфирного радиовещания, эфирного и кабельного телевидения.

В системе гражданской обороны после звукового сигнала сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники, телевизоры, настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания сообщений.