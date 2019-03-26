РИАМО – 26 мар. Участок Проектируемого проезда №490 на севере столицы полностью перекроют во вторник в связи с подготовкой парада Победы на Красной Площади, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Проектируемый проезд №490 от станции МЦК «Лихоборы» до дома 64А, строение 1, по проезду Черепановых. Период: с 15:30 до 18:30», – отмечается в сообщении.

На данном участке будет действовать полное перекрытие.