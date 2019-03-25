РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 мар. Более 300 спортсменов приняли участие в главном региональном турнире – чемпионате и первенстве Подмосковья по тхэквондо МФТ, который прошел 24 марта в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи на базе спортивного комплекса «Орион», сообщил «РИАМО в Балашихе» руководитель школы боевых искусств Дмитрий Яковлев.

«Соревнования являлись отборочными в состав сборной команды региона на 2019 год и, соответственно, на главный турнир страны 2019 года – чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. В них приняли участие более 300 лучших тхэквондистов со всей Московской области. Выступления проходили в четырех дисциплинах: спарринг, туль, силовое разбивание досок и специальная техника», – сказал Яковлев.

Он добавил, что по итогу чемпионата и первенства Московской области сформирована команда региона из 160 спортсменов, которые представят регион на чемпионате России по тхэквондо в октябре текущего года. А в апреле два спортсмена из Балашихи – Эльвира Нюрмяева и Андрей Качевский будут защищать честь региона и честь страны на чемпионате мира по тхэквондо МФТ в Германии.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева существует 13 лет. Школа занималась подготовкой кандидатов и мастеров спорта России, многократных чемпионов России и Европы, обладателей Кубка мира. Команда по кикбоксингу и тхэквондо входит в тройку сильнейших команд страны.

Дмитрий Яковлев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и тренер по тхэквондо, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, председатель комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни общественной палаты Балашихи.