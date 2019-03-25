РИАМО – 25 мар. Возможность посетить Турцию по российскому паспорту не увеличит турпоток, поскольку для выезда из РФ все равно необходимо иметь загранпаспорт, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее Турция и Россия начали переговоры о возможности посещать Турцию по внутрироссийским паспортам. Министры иностранных дел двух стран обсудят данную инициативу на встрече в Анталье 28 марта.

«Турция-то въезд разрешит, но закон Российской Федерации «О порядке выезда и въезда» определяет выезд по загранпаспортам. Чтобы въехать в Турцию, надо сначала выехать из России. Таких изменений пока не предвидится, так что вряд ли эта норма заработает», – сказал Барзыкин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Если даже Россия позволит туристам, направляющимся в Турцию, выехать из страны по внутреннему паспорту, то данная мера почти никак не повлияет на поток желающих отдохнуть на турецких курортах, уверен главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков.

«Двадцать лет назад можно было рассматривать загранпаспорт как пропуск в высший свет. Сейчас его достаточно быстро и относительно дешево может получить каждый. Какой-нибудь прирост нововведение даст, но говорить о том, что это будет определяющий прирост – не приходится. Считаю, что эта инициатива Турции – сделать хорошо своему туристическому бизнесу», – полагает эксперт.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отметила, что на полуострове возможное упрощение отношений с Турцией воспринимают спокойно. Ковитиди считает, что курорты Крыма не потеряют своих туристов.

«Крым является уникальным регионом. Уникальные климатические условия Крыма сегодня не сравнимы ни с одним регионом земного шара. Количество отдыхающих и туристов будет больше, потому что были построены Крымский мост, аэропорт Симферополя. Крым вне конкуренции. Мы сегодня не беспокоимся по поводу того, что туристический сезон не состоится», – заявила сенатор.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов – около 6,8 миллиона человек. Турцию посещает примерно такое же количество россиян – в минувшем году там отдохнуло около 6 миллионов туристов из РФ.