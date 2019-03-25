РИАМО – 25 мар. В Международный день лесов, 21 марта, ГУП МО «Ивантеевский лесопитомник» и Мытищинский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, так, будут проведены работы по инвентаризации и оцифровке коллекции уникальных деревьев дендропарка, собранных академиком А.С. Яблоковым, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Это будет первая перепись деревьев с помощью современных технологий по оцифровке в питомниках России. Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган на акции «Покорми птиц» в феврале говорил о планах по восстановлению деятельности лесопитомника.

«Минимущество совместно с руководством Ивантеевского лесопитомника будет развивать деятельность предприятия. В этом году большие планы – начать инвентаризацию коллекции дендропарка, поставить таблички, где какое дерево растет и его описание, чтобы люди, посещающие дендропарк, могли прогуляться среди деревьев и самостоятельно прочитать о каждом», – отметил Коган.

Он добавил, что кроме того, будут развивать основной вид деятельности – выращивание посадочного материала, искать заказчиков, чтобы распространить опыт отечественной селекции на территории Подмосковья и городов России.

Первые шаги в данном направлении уже сделаны – специалисты университета кафедры «Лесные культуры, селекция и дендрология» при подписании соглашения продемонстрировали программу QGIS, в которой уже создана схема парка с уже оцифрованными границами и кварталами. Теперь коллегам предстоит кропотливая работа по нанесению на электронную карту каждого дерева, представляющего научную ценность, с обязательным описанием истории его происхождения и выращивания в Ивантеевском дендропарке.

«На подписании соглашения присутствовали заведующий кафедрой, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Васильев, доцент кафедры, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Никитин, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, доктор философии Ольга Кормилицына», – отмечается в материале.

Внучка академика А.С. Яблокова, кандидат сельскохозяйственных наук, инженер ФБУ «Рослесозащита» Елена Мочалова и главный специалист-консультант по коллекции Ивантеевского дендропарка и его селекционному отделению, инженер ФБУ «Рослесозащита» Татьяна Антонова отметили важность предстоящей работы. Именно они будут готовить данные о деревьях дендропарка.

«Уже с весны студенты университета примут активное участие в работе по уходу за деревьями в рамках научной практики в дендропарке», – уточняется в материале.

В планах специалистов лесопитомника, университета и ФБУ «Рослесозащита» поэтапное развитие совместной научно-практической деятельности с проведением научных конференций и реализацией программ, способствующих приобщению молодых людей и взрослых к культуре бережного отношения к природе, сохранению экологии.