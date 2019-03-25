РИАМО - 25 мар. Московское УФАС России возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения между двумя участниками аукциона Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Начальная максимальная цена контракта по аукциону на техобслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт, химчистку салонов, полировку кузовов и фар автомашин иностранных марок составила 105 миллионов рублей.

«В аукционе приняли участие две столичные компании – ООО «Трио-моторс» и ООО «Форсаж». Победителем аукциона было признано ООО «Форсаж». Снижение составило 7,5%. Ведомство установило, что в ходе аукциона компании пользовались единой инфраструктурой, подали по несколько ценовых предложений и отказались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом», – отмечается в сообщении.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.

«Картели остаются колоссальной проблемой в экономике нашей страны. Только за прошлый год мы раскрыли 60 картельных сговоров и взыскали в бюджет более 106 миллионов рублей. С такими проявлениями мы и впредь будем бороться системно», – заверил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.