РИАМО – 25 мар. Следователи инициировали передачу уголовного дела по факту дорожной аварии на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погиб один взрослый и несовершеннолетняя девочка, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова инициирована передача из органов полиции уголовного дела по факту дорожного транспортного происшествия на западе Москвы», – сказала Иванова.

Она уточнила, что, по предварительным данным, в понедельник на 16-м километре Можайского шоссе произошло столкновение автомашин Mercedes-Benz и «Нивы». В результате чего, пассажиры «Нивы» получили травмы, от которых женщина скончалась на месте, мужчина с дочерью доставлены в больницу, где несмотря на оказанную медицинскую помощь девочка скончалась.

«После столкновения водитель Mercedes-Benz скрылся с места происшествия», – подчеркнула сотрудник пресс-службы.

При получении уголовного дела в производство ГСУ СК России по городу Москве следователи приступят к проведению неотложных следственных действий, заключила Иванова.