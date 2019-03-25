РИАМО - 25 мар. В отношении главы подмосковного Звенигорода Александра Смирнова ведется производство по делу об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы московского областного УФАС России.

«Поводом к возбуждению дела стало непредставление документов по мотивированным требованиям антимонопольного органа», – отмечается в сообщении.

Смирнов, как высшее должностное лицо администрации Звенигорода, не проконтролировал надлежащее исполнение требований антимонопольного органа. Оценка данным обстоятельствам будет дана в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.