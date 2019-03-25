РИАМО - 25 мар. Изношенный провод и грозотрос заменили энергетики в Пушкинском районе, также они установили около 30 новых опор линий электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭСК».

«Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») в ходе очередного этапа реконструкции воздушной линии 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино» установили 29 новых опор на участке протяженностью более 8 километров, заменили изношенный провод и грозотрос», – отмечается в сообщении.

Модернизация ЛЭП вызвана необходимостью замены устаревшего оборудования. Работы по существующей трассе общей протяженностью около 20 километров проводятся в рамках инвестиционной программы «МОЭСК» и будут завершены в 2023 году.

«Результатом реконструкции воздушной линии электропередачи 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино», построенной в 1940 году, станет повышение качества и доступности электроснабжения потребителей Пушкинского района», – уверен директор северного филиала «МОЭСК» Алексей Иржак.