РИАМО - 25 мар. В Подмосковье прошло более 100 мероприятий, посвященных пятилетию комплекса «Готов к труду и обороне», в них приняли участие свыше 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Так, 23-24 марта в Московской области прошло более 100 мероприятий, посвященных пятилетию подписания указа «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В них приняли участие более 15 тысяч жителей региона. Кроме того, несколько тысяч зрителей ознакомились с комплексом ГТО и изъявили участие принять участие в испытаниях в ближайшем будущем», – отмечается в сообщении.

Во всех муниципальных образованиях региона работали центры тестирования. Однако, программа не ограничивалась стандартным приемом нормативов. Специально в честь пятилетия комплекса ГТО в Подмосковье были организованы особые мероприятия: флешмобы, мастер-классы, семейные соревнования.

«Выходные жители Подмосковья провели активно: многие выполнили нормативы ГТО в региональных Центрах тестирования впервые, кто-то пришел уже повторно с конкретной целью – улучшить результаты и получить знак отличия. В Орехово-Зуеве прошла акция по выполнению нормативов «Присоединяйся», в Можайске прошел фестиваль «Единый день ГТО», в котором приняли участие около 300 школьников», – рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что в Краснознаменске в центре тестирования ГТО прошел день открытых дверей, где участникам с лучшими результатами вручили золотые знаки отличия. В Ступине состоялось тестирование комплекса «Готов к труду и обороне» по плаванию, а в Домодедове после был организован флешмоб «Норматив ГТО – норма жизни».

«В Солнечногорске пятилетие отпраздновали еще более масштабно: более 500 жителей округа выстроили в аббревиатуру ГТО и выполнили прыжок в длину с места. Суммарный результат – 9350 метров», – подытожил глава Минспорта.