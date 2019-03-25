РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 мар. В подмосковной Балашихе с начала текущего года выявили более 20 случаев заболевания корью, сообщила заместитель начальника ногинского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Ксения Ицкова в ходе круглого стола по проблеме профилактики кори, который состоялся в общественной палате горокруга.

«В Балашихе за два с половиной месяца зарегистрирован 21 случай заболевания корью. Более 50 % заболевших – дети. Если говорить в масштабах Московской области, то мы занимаем лидирующую позицию. Все, у кого диагностировано данное заболевание, не были привиты от кори», – сказала Ицкова.

Она добавила, что ситуация требует кардинальных мер и единственной эффективной профилактической мерой является вакцинация. Население горокруга должно быть привито на 95 %, однако, как показывает практика, охват составляет менее 50 %.

«Корь считается самым высококонтагиозным (заразным – ред.) заболеванием в мире. Если вы не привиты и не болели ранее, и встретились с больным корью, заражение неизбежно», – отметила Ицкова.

Представитель Роспотребнадзора по Московской области отметила, что прививку от кори могут сделать взрослые и дети в возрасте от года в муниципальных лечебных учреждениях по месту жительства. Вакцинация бесплатна.

«Главная опасность кори – ее осложнения: тяжелые формы пневмонии, отиты, последствия которых остаются на всю жизнь. Любая вирусная инфекция может провоцировать эндокринные заболевания, среди которых сахарный диабет. Вместе с тем в Балашихе не зарегистрировано ни одного случая осложнений после прививок от кори», – подчеркнула Ицкова.

Председатель комиссии по науке и образованию общественной палаты Балашихи, директор балашихинского лицея Дмитрий Белоусов рассказал, что в последнее время в обществе сложилось негативное отношение к вакцинации и приобрело массовый характер, когда родители по непонятным причинам и ложной информации в сети интернет отказываются делать прививки детям и защитить от серьезных заболеваний.

«Избежать эпидемии в Балашихе удалось лишь благодаря четкому реагированию сотрудников Роспотребнадзора, здравоохранения на каждый случай заболеваемости. Но год от года мы видим, что количество заболевших детей в детских учреждениях растет. Очень важно, чтобы каждый родитель понимал меру ответственности, за отказ от профилактических прививок», – отметил Белоусов.

Участники круглого стола обсудили основные задачи по улучшению ситуации в Балашихе, среди которых проведение разъяснительной работы с родителями.