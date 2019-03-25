РИАМО - 25 мар. Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ при проверке ресторана в подмосковной Рузе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В конце феврале специалисты управления провели проверка в отношении ООО «Атик», осуществляющего деятельность по оказанию услуг общественного питания в ресторане «Европа» (Руза, улица Гладышева, дом 12, кинотеатр «Октябрь») на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». <…> ООО «Атик» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения», – отмечается в сообщении.

На должностное лицо общества был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Так, в заведении полуфабрикаты не в полном объеме исследуются на безопасность по микробиологическим показателям, не представлена план-схема раскладки дератизационных средств, емкости для сбора ТБО, отходов не промаркированы и не оборудованы крышками, дезинфицирующие средства и уборочный инвентарь хранятся не в специально отведенном месте.