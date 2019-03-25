РИАМО – 25 мар. Представители управления Росреестра по Московской области приняли участие в региональном совещании Росреестра по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, на мероприятии упомянули о сокращении количества ошибок с 87 до 42 % по межевому плану в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Совещание организовывалось в целях формирования единой правоприменительной практики по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, ведения Единого государственного реестра недвижимости, кадастровой оценки недвижимости. На совещание были приглашены представители территориальных органов Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра» из Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. От управления на совещании выступил начальник отдела геодезии и картографии Кирилл Баранчук.
А также в отношении решений о приостановлении государственного кадастрового учета, которые поступают в апелляционную комиссию.
Кроме того, Баранчук подробно остановился на алгоритме исправления реестровых ошибок и взаимодействии органов госгеонадзора с прокуратурой по фактам выявляемых нарушений.
«Указанная работа, профилактические, информационные и консультационные мероприятия, проводимые при участии сотрудников управления, способствовали снижению количества межевых планов, выполняемых с ошибками», – подчеркивается в материале.
В частности, с января по декабрь 2018 года доля межевых планов с ошибками сократилась с 87 % до 42 %.
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