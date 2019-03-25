РИАМО – 25 мар. Представители управления Росреестра по Московской области приняли участие в региональном совещании Росреестра по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, на мероприятии упомянули о сокращении количества ошибок с 87 до 42 % по межевому плану в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Совещание организовывалось в целях формирования единой правоприменительной практики по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, ведения Единого государственного реестра недвижимости, кадастровой оценки недвижимости. На совещание были приглашены представители территориальных органов Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра» из Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. От управления на совещании выступил начальник отдела геодезии и картографии Кирилл Баранчук.

«Управлением инициировано привлечение органов госгеонадзора для осуществления дополнительного контроля при проведении учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, подпадающих под применение закона о лесной амнистии, земельных участков площадью более 1 гектара, линейных объектов более 1 километра, объектов водного фонда, объектов недвижимости при исправлении реестровой ошибки или уточнении границ земельного участка», – отмечается в сообщении.

А также в отношении решений о приостановлении государственного кадастрового учета, которые поступают в апелляционную комиссию.

Кроме того, Баранчук подробно остановился на алгоритме исправления реестровых ошибок и взаимодействии органов госгеонадзора с прокуратурой по фактам выявляемых нарушений.

«Указанная работа, профилактические, информационные и консультационные мероприятия, проводимые при участии сотрудников управления, способствовали снижению количества межевых планов, выполняемых с ошибками», – подчеркивается в материале.

В частности, с января по декабрь 2018 года доля межевых планов с ошибками сократилась с 87 % до 42 %.