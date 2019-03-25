РИАМО - 25 мар. Тоннелепроходческий комплекс построил уже порядка 1,2 километра правого тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, данный участок проходит под рекой Яуза, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

На прошлой неделе метростроители завершили строительство левого тоннеля до станции «Стромынка», работы на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро идут полным ходом.

«Проходку соседнего, правого перегонного тоннеля до станции «Стромынка» ведет ТПМК (тоннелепроходческий щит – ред.) «Софья». На сегодняшний день построено почти 1,2 километра тоннеля», – заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марс Газизуллин.

Он отметил, что после завершения проходки обоих тоннелей на участке до станции «Стромынка» начнется подготовка к монтажу кабельных металлоконструкций и производству путевых работ во вновь построенных тоннелях.

«Продолжатся работы по устройству ограждающих конструкций с последующей разработкой котлована платформенного участка станции «Стромынка» и вестибюля №1. Котлован вестибюля №2 (а это около 25% объема котлована станционного комплекса) уже полностью разработан», – пояснил Газизуллин.

В настоящее время на «Рубцовской» активно ведутся работы по устройству монолитных конструкций станционного комплекса, осуществляется подготовка к строительству узла пересадки на существующую станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, который будет сооружаться вблизи существующей инфраструктуры МЖД.

На станции «Ржевская» (глубокого заложения) ведутся работы по проходке горным способом подходных и вспомогательных выработок, которые необходимы для начала строительства основных сооружений станции.