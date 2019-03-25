РИАМО - 25 мар. На торги выставлены два участка для строительства крупных производственных предприятий в столичном районе Центральное Чертаново, аукцион пройдет 16 мая, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Город выставил на торги два крупных земельных участка, расположенных в Центральном Чертанове по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 15, улица Дорожная, владение 3А, общая площадь которых составляет 3,6 гектара. Оба земельных участка предназначены для строительства промышленных и производственных объектов», – отмечается в сообщении.

Электронный аукцион планируют провести 16 мая текущего года. Заявки на участие принимаются до 13 мая.

«В мае инвесторы смогут побороться на торгах за земельные участки, на которых должны быть построены крупные промышленные комплексы, общий строительный объем которых составит 51,6 тысячи квадратных метров. С победителями по итогам проведения торгов будут заключены договоры аренды на 7 лет и на 4 года 6 месяцев», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Он пояснил, что прозрачные условия долгосрочной аренды гарантируют инвесторам безопасность сделки с городом и стабильность в развитии бизнеса.

Начальный размер годовой арендной платы за участок по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 15 (2,4 гектара) составляет 34,25 миллиона рублей. Начальная стоимость земельного участка по адресу: улица Дорожная, владение 3А (1,2 гектара) – 18,657 миллиона рублей.