РИАМО – 25 мар. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» 24 марта завершилась выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», которая открылась в декабре 2018 года и представила более 400 экспонатов, всего за время работы выставку посетило более 60 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы музейного учреждения.

Международный проект объединил произведения ювелирного дома Фаберже из коллекций российских и зарубежных музеев: Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Русского национального музея.

«В рамках выставочного проекта прошел ряд тематических мероприятий. Были проведены интеллектуальные квесты, для которых методисты музея разработали специальные тетради с заданиями, прошла серия экскурсий для пенсионеров, школьников, а также для иностранных групп. Для глухих и слабослышащих посетителей были организованы адаптированные экскурсии с сурдопереводом. Каждые выходные в музее проходили тематические семейные мастер-классы, где посетители могли изготовить памятный сувенир в стиле Фаберже своими руками», – отмечается в сообщении.

В январе состоялась встреча с куратором выставки Александром Ивановым, который рассказал о ключевых экспонатах и провел беседу на экспозиции. А в феврале экскурсию по выставке провел искусствовед и историк моды Александр Васильев, посетивший музей вместе со слушателями своей школы моды.

«В марте в музее побывала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая высоко оценила уровень проведения выставки Фаберже и постоянных экспозиций, сравнив коллекцию «Нового Иерусалима» по значимости, в своем историческом периоде с коллекциями Оружейной Палаты или Троице-Сергиевой Лавры», – подчеркивается в материале.

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» стала первым столь масштабным проектом, представляющим не просто отдельные предметы, а рассказывающим об истории развития дома Фаберже. На ее торжественном открытии в декабре присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Знаковым событием в музее «Новый Иерусалим» станет открытие 27 марта 2019 года в обновленном формате постоянной экспозиции русского светского и церковного искусства XVI – начала XX века.

«Основной ее раздел «Художественная галерея» демонстрирует знаковые предметы живописи, иконописи, скульптуры, мебели и ДПИ из коллекции музея, а подраздел «Особая кладовая» откроет посетителям самые ценные экспонаты музейных фондов – настоящие сокровища, которые не экспонировались со времен Великой Отечественной войны», – уточняется в материале.

Отдельным событием станет презентация в составе обновленной экспозиции русского искусства картин И. Айвазовского, Ф. Малявина и А. Киселева из конфискованной коллекции В. Носова, переданной музею в апреле 2018 года.