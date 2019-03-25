РИАМО - 25 мар. Карантин по бешенству животных объявили на некоторых территориях в Раменском районе, установлен запрет на проведение выставок собак и кошек, а также торговлю домашними животными, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (22 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: село Семеновское сельского поселения Никоновское Раменского района Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от восточной границы села Михеево сельского поселения Рыболовское до южной границы деревни Жирошкино сельского поселения Ганусовское и далее на юг вдоль границы Раменского района до восточной границы села Михеево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.