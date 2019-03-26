РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске в шести многоквартирных домах временно отключат электроэнергию из-за ремонтных работ во вторник, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 26 марта с 9:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия на дома по адресам: улица Фурманова, дома №№6, 38\3, улица Московский проезд, дом №13. Отключение будет произведено в связи с ремонтными работами на подстанции», – говорится в сообщении.

Также во вторник до 16:00 без света будут дома №№66, 64\17 по улице Гражданская и дом №6 по улице Луговая.