РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 мар. Техническая проверка местной системы оповещения населения с включением электросирен в режим звучания пройдет в подмосковной Балашихе во вторник, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Двадцать шестого марта 2019 года с 12:00 до 13:00 состоится техническая проверка региональной системы оповещения населения Московской области и местной системы оповещения с включением электросирен С-40 и рупорных громкоговорителей РГ-50 в режим звучания», – говорится в сообщении.

Центр по делам ГО и ЧС городского округа Балашиха просит жителей соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.