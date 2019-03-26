РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске со вторника миграционный пункт №5 будет работать по новому адресу, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Миграционный пункт №5 отдела по вопросам миграции УМВД 20 марта поменяет место дислокации и будет расположен по адресу: Подольск, улица Генерала Смирнова, дом №2», – говорится в сообщении.

Со вторника государственные услуги в сфере миграции будут предоставлять по новому адресу.