РИАМО – 25 мар. В МЧС Подмосковья объявили о готовности региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожароопасным периодом, который в нынешнем году наступит раньше средних сроков, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В понедельник прошла рабочая встреча начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергея Полетыкина с губернатором региона Андреем Воробьевым. Глава регионального МЧС доложил о готовности областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к паводкоопасному и пожароопасному периодам в 2019 году.

«В этом году прогнозируемый срок начала пожароопасного периода ожидается в третьей декаде апреля, что раньше среднемноголетних сроков. На территории Московской области применяется четырехуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки. Наземное патрулирование производится по 985 маршрутам протяженностью 8 тысяч 920 километров, авиапатрулирование по 12 маршрутам. Проводится видеомониторинг с использованием 86 камер, установленных в лесничествах, со 100% охватом. Так же ведется космический мониторинг с поступлением информации два раза в день», – заявил Полетыкин в своем докладе.

Он подчеркнул, что объединенная группировка сил и средств, выделенных на пожароопасный период, составляет 89 тысяч 171 человек личного состава, 10 тысяч 476 единиц техники, девять легкомоторных самолетов и вертолетов, 29 беспилотных летательных аппаратов.

Также в ходе встречи была подчеркнута необходимость разъяснительной работы среди любителей подледного лова рыбы о правилах безопасности в период таяния льдов на водоемах.