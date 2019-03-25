РИАМО – 25 мар. Таганский суд Москвы продлил арест обвиняемому в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи Денису Чуприкову до 27 мая, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Суд продлил Чуприкову арест до 27 мая», – сказал собеседник агентства.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.

От Фриды Кало до Куинджи: какие картины похищали в Москве за последние 100 лет>>