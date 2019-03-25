РИАМО - 25 мар. Отделение регистрации авто- и мототранспортных средств ГИБДД, расположенное на Сигнальном проезде в Северо-Восточном округе столицы, временно приостановило оказание услуг из-за технического сбоя, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Уважаемые автолюбители, в связи с техническим сбоем в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по Москве, расположенном на Сигнальном проезде, дом 9, приостановлено предоставление государственных услуг», – говорится в сообщении.

Москвичам приносят извинения за временные неудобства.